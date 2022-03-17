Politika

İranlı ünlü siyasetçi: İsrail'le Erbil ve Kirmanşah'ta mı savaşıyorsunuz

İranlı ünlü siyasetçi Mustafa Taczade, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil’i hedef alan füze saldırısını eleştirerek, “Şimdi karar Erbil ve Kirmanşah’dan İsrail’le savaşmak mı” dedi.
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Mustafa Taczade
Mustafa Taczade
İran İran Mustafa Taczade Erbil füze saldırısı

HABER MERKEZİ

İranlı ünlü siyasetçi Mustafa Taczade, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil’i hedef alan füze saldırısını eleştirerek, “Şimdi karar Erbil ve Kirmanşah’dan İsrail’le savaşmak mı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan reformist siyasetçi Mustafa Taczade, “Bir zamanlar Halep’te İsrail’le savaşıyoruz diyorlardı, Şimdi ortaya çıktı ki Kirmanşah ve Erbil’de İsrail’le savaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin geçmiş yıllardaki siyasetini eleştiren Taczade, “Eğer Kirmanşah’daki patlamalar İsrail’in işiyse, niye Yıldırım düşmesinin sesi olduğunu söylediniz? Eğer değilse niye Erbil’e saldırının İsrail’in saldırısına cevap olduğunu söylediniz” dedi.

Taczade, “Savaş Hemedan’a ulaşmasın diye İsrail’le Halep’te savaşıyoruz dediniz. Şimdi kararınız Kirmanşah ve Erbil’de İsrail’e karşı savaşmak mı” diye sordu.

İranlı siyasetçi mesajını, “Stratejik derinliğin anlamı bu muydu” sorusuyla bitirdi.

Taczade, son seçimlerde İran Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

 

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