Politika

NATO Slovakya’ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriyor

Slovakya Savunma Bakanı Nad, Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemlerinin Slovakya'ya naklinin devam ettiğini açıkladı.
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dünya NATO Slovakya Patriot hava savunma sistemleri

HABER MERKEZİ

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Jaroslav Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Slovakya Savunma Bakanı, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı.

 

 

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