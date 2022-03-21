Politika

Rusya: Kiev’deki AVM, roketatar yerleştirildiği için vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de faal olmayan alışveriş merkezinin (AVM) çok namlulu roketatar yerleştirildiği için uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu bildirdi.
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dünya Rusya Rus ordusu Ukrayna Kiev Alışveriş merkezi Saldırı

HABER MERKEZİ

Konaşenkov, Kiev’deki alışveriş merkezine Rus ordusunun yaptığı saldırıyla ilgili görsellerle açıklamada bulundu.

Kiev'in dışında bulunan Vinogradar bölgesinde, Ukraynalı silahlı grupların birkaç gündür konutlarda saklandığını ve Rus askeri birliklerine çok namlulu roket sistemlerinden ateş açtığını belirten Konaşenkov, “Aynı zamanda yakındaki alışveriş merkezinin alanı, roket depolamak ve çok namlulu roket sistemlerini doldurmak için büyük bir üs olarak kullanıldı” dedi.

Koneşankov, Rus istihbaratının Ukrayna ordusuna ait çok namlulu roket sistemlerinin konumunu birkaç farklı kanallardan doğruladığını aktararak, "21 Mart gecesi, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla, çok namlulu roket fırlatma sistemi ve mühimmatlarının saklandığı depo olarak kullanılan boş bir alışveriş merkezindeki üs tamamen imha edildi” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Kiev'in semtlerinde ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde sivillere ait yerlerin, Ukrayna silahlı güçlerinin topçu ve roket sistemleri atış mevzileri olarak kullanıldığına dair suç sayılacak kesin kanıtları bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev’deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

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