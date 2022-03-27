Politika

Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü duyurdu.
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kürdistan Ukrayna Rus birlikleri Kiev

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerinin altını çizdi.

TROSTYANES VE POLTOVKA RUSYA'DAN ALINDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını açıkladı.

Başkent Kiev’in yakınında yer alan Irpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğüne işaret edildi.

Irpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, Irpin’e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü” dedi.

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