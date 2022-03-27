BM: Ukrayna’da en az 1119 sivil hayatını kaybetti

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 24 Şubat-26 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 267 bin 103), Romanya'ya (586 bin 942), Moldova'ya (381 bin 395), Macaristan'a (349 bin 107) ve Slovakya'ya (272 bin 12) mülteci geçti.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişi Rusya'ya geçiş yaptı.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-26 Mart'ta en az 1119 sivil hayatını kaybetti, 1790 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre, sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanıyor.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.