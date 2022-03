Ukrayna: Güvenlik garantileri konusunda Rusya’yla anlaşamadık

HABER MERKEZİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Saban 10.00 sıralarında başlayan toplantıda ilk olarak heyet başkanları görüştü. Verilen molanın ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin saat 14.00 itibariyle sona erdiği öğrenildi.

“BİRÇOK ÜLKEYİ GARANTÖR OLARAK İSTİYORUZ”

Ukrayna müzakere heyeti görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arkadaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" dedi.

Ukraynalı müzakere heyetinin temsilcileri sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öncelikli olarak bir referandum gerçekleştirilmesi gerekecek. Vatandaşlar önce sesini duyuracak. Sonra garantör ülkelerin parlamentoda onaylanması gerekecek. Müzakereler sürerken askeri güç kullanılmaması konusunda da ayrı bir müzakere gerçekleşecektir. Tabi ki burada tıkanık konular büyük ölçüde çözülmemiş görünüyor. Manipülasyonlara izin verilmemesi lazım. Sosyal medyada dezenformasyon görüyoruz. Bunun geçerli bir doküman olabilmesi için öncelikle anlaşamaya varılması gerekiyor. Çünkü Viyana Sözleşmesi'ne hepimiz tarafımız. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de çeşitli mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekecek. Olası bir anlaşma olursa, Rusya'ya bunu ileteceğiz."

Ukraynalı temsilci, "NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez" diyerek şöyle devam etti:

"Anlaşma olursa garantör ülkeler tarafından imzalanacak. Garantör ülkeler bunu imzalayacak olursa Rusya'ya ile yapılacak olan anlaşmada taraf olacaklar demektir. Bu durum işgal altındaki bölgelerde askeri güç kullanılmasını içermeyecek.NATO'ya girmeyeceğiz ama AB'ye girmemiz engellenemez."

RUS HEYETİ: BAZI MADDELERDE UZLAŞABİLDİK

Rus heyeti ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz” denildi.

Heyet açıklamasında, “Ukrayna'daki güvenlik konusunda bugünkü müzakerelerden 2 taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri Bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacaktır. Bazı siyasi detayları aralarında konuşacaklar” ifadelerini kullandı.

Rus heyetinden Medinsky, Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesinin sadece dışişleri bakanlıkları tarafından kabul edilen bir anlaşma yapılması halinde mümkün olduğunu açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: HER AŞAMADA TARAFLAR ARASINDA YAKINLAŞMA ARTTI

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Antalya'da olduğu gibi taraflarla bugün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki tarafı bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik."