Kürdistan Bölgesi'nde Covid-19: Son 24 saatte 53 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 53 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 114 Covid-19 testi yapılırken, 53 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 86 kişi sağlığına kavuşurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 134 bin 354 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 255 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 427 bin 972 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 431 kişi yaşamını yitirdi.

852 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.