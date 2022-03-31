Spor

ABD ve Meksika Dünya Kupası’nda

ABD ve Meksika, 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.
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HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde ABD ve Meksika, finallere katılma hakkı kazandı.

CONCACAF Elemeleri, 14. haftada oynanan 4 maçla sona erdi.

Meksika, sahasında El Salvador'u 2-0 yenerek grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kosta Rika deplasmanında 2-0 kaybetmesine rağmen grubu üçüncü bitirerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Kıtalar arası play-off oynama şansı elde eden grup dördüncüsü Kosta Rika, Yeni Zelanda ile eşleşti.

Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen lider Kanada, deplasmanda Panama'ya 1-0 kaybetti. Grubun diğer maçında ise Jamaika, evinde Honduras'ı 2-1 mağlup etti.

 

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