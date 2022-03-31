Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarındaki düşüş sürüyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 68 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 177 Covid-19 testi yapılırken, 68 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 140 kişi sağlığına kavuşurken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 138 bin 531 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 323 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 428 bin 112 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 432 kişi yaşamını yitirdi.

779 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.