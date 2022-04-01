Politika

İngiltere Savunma Bakanı: Putin kendi inşa ettiği kafesin içinde

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Putin artık geçmişteki gibi bir güç değil. Şu anda kendi inşa ettiği kafesteki bir adam” dedi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın "daha az önemli" bir ülke haline geldiğini söyledi.

Sky News'e konuşan Ben Wallace "(Vladimir) Putin artık geçmişteki gibi bir güç değil. Şu anda kendi inşa ettiği kafesteki bir adam. Ordusu tükenmiş halde ve önemli kayıplar verdi. Büyük Rus Ordusu unvanı yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.

Wallace ayrıca "Sadece Ukrayna'da yaptığının sonuçlarıyla değil, ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda" diye konuştu.

Ben Wallace, Rus güçlerinin yeniden toplanıp, dikkatlerini Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna odaklıyor gibi göründüğünü vurguladı.

Wallace "Daha önce de gördük. Daima daha kötüye gider. Sivillere, daha çok sivil alanlara saldırı demek" dedi.

Ben Wallace, uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya daha çok askeri malzeme sağlamak konusunda uzlaştığını ve bunlara zırhlı araçlar, uzun menzilli top ve mühimmat olduğunu da belirtti.

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