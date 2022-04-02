Amedspor - Fenerbahçe maçında kavga

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Normal süresinin 1-1 tamamlanan maçta verilen 7 dakikalık uzatma bölümün tamamlanmasına rağmen maçın hakemi oyunu sürdürdü.

Gerginleşen maçta hakem uzatmanın 12 dakikasında Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Penaltı atışının ardından oyuncular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın bazı futbolcuların yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.

Maçta, her iki takımın teknik direktörlerinin yanı sıra, Amedspor'dan 3, Fenerbahçe'den 3 olmak üzere toplam 6 futbolcu kırmızı kart gördü.

Uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik üzerine hakem müsabakayı bitirdi. Her 2 takımın oyuncuları polis eşliğinde soyunma odalarına gitti.