Politika

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırıları azaldı

Ukrayna, Rusya'nın ülkeye yönelik düzenlediği füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını açıkladı.
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dünya Rusya ukraya füze

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı" bilgisine yer verildi.

Kharkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor."

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