Alman Bakan’dan Rusya’ya tepki: Bu suçlar cezasız kalamaz

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedeninin bulunmasının yankıları sürüyor.

Alman devlet medyası ARD'ye konuşan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Buça kentinde sivillerin öldürüldüğünü gösteren görüntülerle ilgili "Buna bir yanıt verilmeli, bu suçlar cezasız kalamaz" dedi.

Bakan Lambrecht, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan doğalgaz ihracatını yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Olaf Scholz, Buça'daki saldırı görüntülerini "korkunç ve dehşet verici" olarak nitelendirmiş ve “Rus ordusu tarafından işlenen bu suçları amansız bir şekilde soruşturmalıyız. Uluslararası örgütlere vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Failler ve onları görevlendirenler yargılanmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, "Putin'in şiddeti masum aileleri yok ediyor ve sınır tanımıyor" ifadelerini kullanarak, "Savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır. Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıracağız ve Ukrayna'yı savunmasıyla daha da destekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.