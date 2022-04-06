‘Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti’

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçen Rus birliklerin biraz ilerlediğini, bir Rus helikopterinin Ukrayna askerlerince vurulduğunu bildirdi.

Rus birliklerinin üç gün önce de güneyden ve kuzeyden zayıf da olsa saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arestoviç, Ukrayna birliklerinin Donbas'a doğru kuzeyden engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

UKRAYNA ORDUSU: RUSYA AGRESİF BİR OPERASYON BAŞLATTI

Bu arada Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için “agresif bir operasyon” başlattığı belirtildi.

Açıklamada ülkenin doğusunda yoğun bombardımanın sürdüğü fakat Rus güçlerinin henüz bir ilerleme sağlayamadığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Mariupol'deki kuşatması da 40 gündür devam ediyor.