Politika

‘Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun, daha önce ele geçirdikleri Izyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Ukrayna Rusya Rus birlikleri Donbas Kramatorsk Slavyansk

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçen Rus birliklerin biraz ilerlediğini, bir Rus helikopterinin Ukrayna askerlerince vurulduğunu bildirdi.

Rus birliklerinin üç gün önce de güneyden ve kuzeyden zayıf da olsa saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arestoviç, Ukrayna birliklerinin Donbas'a doğru kuzeyden engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

UKRAYNA ORDUSU: RUSYA AGRESİF BİR OPERASYON BAŞLATTI

Bu arada Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için “agresif bir operasyon” başlattığı belirtildi.

Açıklamada ülkenin doğusunda yoğun bombardımanın sürdüğü fakat Rus güçlerinin henüz bir ilerleme sağlayamadığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Mariupol'deki kuşatması da 40 gündür devam ediyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv