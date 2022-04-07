Politika

Scholz: Avrupa yükselen fiyatlarla sınama döneminden geçiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğini ifade etti.
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Olaf Scholz
Olaf Scholz
avrupa Almanya Olaf Scholz yüksek fiyatlar

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğini ifade etti.

Scholz, Federal Meclis'te bir milletvekilinin sorusuna verdiği cevapta, yükselen fiyatlarda Covid-19'un da etkisinin bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın yükselen fiyatlarla bir sınama döneminden geçtiğine işaret eden Scholz, "Nakliyat konusunda yaşanan sıkıntılar da fiyat artışlarını etkiledi. Küreselleşmenin pazarın yalnızca küçük bir kısmına hizmet verdiği için sona erdiğini varsayıyorum" dedi.

Scholz, son 30-40 yılda birçok ülkenin Almanya ile rekabet eder hale geldiğini kaydetti.

 

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