Türkiye’de salgın: Vaka sayısı 10 binin altına indi

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybederken, yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük yeni tip coronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı.

7 Nisan’a ait verilere göre, 215 bin 229 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 9 bin 354 yeni vaka tespit edilirken 36 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan son bir günde 10 bin 885 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakanlığın 6 Nisan verilerine göre, dün 220 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 10 bin 314 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 332 kişi sağlığına kavuşmuştu.