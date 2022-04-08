Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 31 Covid-19 vakası
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 31 kişide Covid-19 tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 1725 Covid-19 testi yapılırken, 31 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 18 kişi sağlığına kavuşurken, can kaybı görülmedi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 153 bin 742 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 641 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 428 bin 532 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 439 kişi yaşamını yitirdi.
670 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.