Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 31 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 31 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 1725 Covid-19 testi yapılırken, 31 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 18 kişi sağlığına kavuşurken, can kaybı görülmedi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 153 bin 742 Covid-19 testi yapılırken, 436 bin 641 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 428 bin 532 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 439 kişi yaşamını yitirdi.

670 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.