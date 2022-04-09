Türkiye’de coronavirüs genelgesi yürürlükten kaldırıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla coronavirüs salgını nedeniyle yayımlanan normalleşme tedbirlerini içeren 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge bugün Resmi Gazete'den kaldırıldı.

Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Coronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.