Toz taşınımı Akre’de 170 kişiyi hastanelik etti

AKRE (K24)

Birkaç gündür Kürdistan Bölgesi’ni etkisi altına alan toz taşınımından yüzlerce kişi etkilenerek hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Akre Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Sebah Zuber, ilçede son 48 saatte tozdan etkilenen 170 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Zuber, hastaneye başvuran kişilerin büyük çoğunluğunun solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler olduğunu, birkaç saatlik oksijen tedavisinin ardından taburcu edildiklerini kaydetti.

Irak’ın çöl bölgeleri üzerinden gelen toz taşınımı başta başkent Erbil olmak üzere bütün şehirlerde hayatı olumsuz etkiledi.