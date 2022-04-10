Şırnak Barosu: Bir komiser avukatımızı aracıyla kasten ağır yaraladı

HABER MERKEZİ

Şırnak Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin, bozulduğu için aracından inen Serkan Karakaş’a otomobiliyle geri geri gelerek kasten çarptığı ve ağır yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve failin gerekli cezayı alabilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

Baronun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"10.04.2022 günü (bugün) saat 10:30 civarlarında Şırnak ili merkez Mezbahane mevkii kavşağında, baromuz üyesi, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş, seyir halindeyken aracın bozulması üzerine aracını güvenlikli yere çekmiş ve kontrol etmek üzere çıkmıştır. Bu esnada Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir komiser, meslektaşımızın aracını geçtikten sonra aracını kenara çekmiş ve hızlı bir şekilde geri geri gelerek kendisine kasti bir şekilde çarpmıştır.

Meslektaşımız olay sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve acilen ameliyata alınmıştır.

Şırnak Barosu olarak, öncelikle meslektaşımıza acil şifalar diler, soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve failin gerekli cezayı alabilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."