Politika

Kadirov: Mariupol ve Kiev’i alacağız

Rus yanlısı Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol ve diğer şehirlere saldıracağını söyledi.
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Ramazan Kadirov
Ramazan Kadirov
dünya Ramazan Kadirov Kiev Mariupol saldırı

HABER MERKEZİ

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov bu sabah Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Luhansk ve Donetsk’i tamamen özgürleşeceğiz. Saldırılar sadece Mariupol değil diğer şehirler ve köylerde de sürecek. Mariupol ve Kiev’i alacağız. Sizi temin ederim ki tek bir geri adım bile atılmayacak” dedi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Kadirov’u Çeçenistan’da insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor. Kadirov ise, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Rusya, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Müslüman çoğunluğun yaşadığı Çeçenistan’da iki savaş yaşadı.

Rusya, o zamandan beri bölgeyi yeniden inşa etmek için büyük miktarda para harcadı ve Kadirov’a büyük ölçüde özerklik verdi.

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