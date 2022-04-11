Politika

HAK-PAR Genel Başkanı kaza geçirdi

HAK-PAR Genel Başkanı Latif Epözdemir’in kaza geçirdiği bildirildi.
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HAK-PAR Genel Başkanı Latif Epözdemir
HAK-PAR Genel Başkanı Latif Epözdemir
kürdistan HAK-PAR latif epözdemir

HABER MERKEZİ

Hak ve Özgürlükler Partisi’nden (HAK-PAR) yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Latif Epözdemir, dün kongre için gittiği Bilecik’te kongrenin tamamlanmasının ardından, otoparkta aracına binmeye hazırlandığı sırada panelvan tipi ticari bir aracın hızla çarpması sonucu yaralandı.

Epözdemir’in, yanında bulunan parti yöneticileri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Omzu kırılan Epözdemir’in hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Epözdemir’in kırılan omzu için ameliyat planlandığı ve ameliyatın İstanbul’da olacağı ifade edildi.

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