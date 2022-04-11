Politika

Afrin’de silahlı gruplar Kürt avukatı kaçırdı

Rovaja’nın Afrin kentinde silahlı grupların bir Kürt avukatı kaçırdığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Afrin’de hak ihlalleri durmak bilmiyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nden bir kaynağın K24’e verdiği bilgilere göre Semerkant adlı silahlı grubun üyeleri 9 Nisan’da Kürt Avukat Muhammed Nuri Mahmud’u kaçırdı.

Kefir Sefre köyünden kaçırılan Muhammed Nuri Mahmud’un Cinderes’e götürüldüğü belirtildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.

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