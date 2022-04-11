Şırnak Barosu: Avukatımıza arabasıyla çarpan komiser tutuklandı

HABER MERKEZİ

Şırnak Barosu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiserin, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş’ı otomobiliyle kasten çarparak ağır şekilde yaraladığını açıklamıştı.

Baronun Twitter hesabı üzerinden komiserin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten tutuklandığı duyuruldu.

DÜNKÜ AÇIKLAMA

Şırnak Barosu, dün şu açıklamalarda bulunmuştu:

"10.04.2022 günü (bugün) saat 10:30 civarlarında Şırnak ili merkez Mezbahane mevkii kavşağında, baromuz üyesi, Avukat Hakları Merkezi Başkanı Serkan Karakaş, seyir halindeyken aracın bozulması üzerine aracını güvenlikli yere çekmiş ve kontrol etmek üzere çıkmıştır. Bu esnada Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir komiser, meslektaşımızın aracını geçtikten sonra aracını kenara çekmiş ve hızlı bir şekilde geri geri gelerek kendisine kasti bir şekilde çarpmıştır.

Meslektaşımız olay sebebiyle ağır bir şekilde yaralanmış ve acilen ameliyata alınmıştır.

Şırnak Barosu olarak, öncelikle meslektaşımıza acil şifalar diler, soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve failin gerekli cezayı alabilmesi için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."