Politika

Kobani soruşturmasında ikinci dalga: Çok sayıda gözaltı var

Kobani soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 46 kişinin yakalandığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.

Gözaltı kararı verilen 91 kişi hakkında; “6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)

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