Putin: Ukrayna İstanbul'daki anlaşmalardan saptı

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Tass Haber Ajansı'na göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları bir "trajedi" diye tanımladı.

Ukrayna'nın İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerindeki anlaşmalardan saptığını belirten Rusya lideri, görüşmelerin çıkmaza girdiğini dile getirdi.

Ayrıca Putin, Rusya’nın özel askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçeneğinin olmadığını savundu.

Batı'da petrol ve gıda fiyatlarının bu ülkelerdeki siyasetçiler üzerinde baskı yaratacağını söyleyen Putin, ülkesinin Ukrayna operasyonuna "sakince" devam edeceğini ve kayıplarını minimize edeceğini kaydetti.

Putin, Buça kentinde sivillerin öldürülmesini de "sahte" diye tanımladı.

“UKRAYNA’DAKİ ASKERİ OPERASYON KUŞKUSUZ AMAÇLARINA ULAŞACAK”

Diğer yandan Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kozmonotlar Günü dolayısıyla Amut bölgesindeki Doğu Kozmodromu'nu ziyaret etti. Putin ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Belarus'un uzay altyapı projelerinde işbirliği yapacağını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'daki Rus güçleri karşıtları ile çatışmalar kaçınılmazdı, an meselesiydi. Ukrayna'ya askeri operasyon yaparak Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Askeri operasyonumuz kuşkusuz amaçlarına ulaşacak."

Ayrıca Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.