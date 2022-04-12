Politika

Putin: Ukrayna İstanbul'daki anlaşmalardan saptı

Ukrayna'nın İstanbul'da düzenlenen barış konferansındaki anlaşmalardan saptığını belirten Rusya Putin, görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Vladimir Putin Müzakereler

HABER MERKEZİ

Tass Haber Ajansı'na göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşananları bir "trajedi" diye tanımladı.

Ukrayna'nın İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerindeki anlaşmalardan saptığını belirten Rusya lideri, görüşmelerin çıkmaza girdiğini dile getirdi.

Ayrıca Putin, Rusya’nın özel askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçeneğinin olmadığını savundu.

Batı'da petrol ve gıda fiyatlarının bu ülkelerdeki siyasetçiler üzerinde baskı yaratacağını söyleyen Putin, ülkesinin Ukrayna operasyonuna "sakince" devam edeceğini ve kayıplarını minimize edeceğini kaydetti.

Putin, Buça kentinde sivillerin öldürülmesini de "sahte" diye tanımladı.

“UKRAYNA’DAKİ ASKERİ OPERASYON KUŞKUSUZ AMAÇLARINA ULAŞACAK”

Diğer yandan Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kozmonotlar Günü dolayısıyla Amut bölgesindeki Doğu Kozmodromu'nu ziyaret etti. Putin ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Belarus'un uzay altyapı projelerinde işbirliği yapacağını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'daki Rus güçleri karşıtları ile çatışmalar kaçınılmazdı, an meselesiydi. Ukrayna'ya askeri operasyon yaparak Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Askeri operasyonumuz kuşkusuz amaçlarına ulaşacak."

Ayrıca Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv