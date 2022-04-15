Abdurrahman Kurt: Sayın Mesrur Barzani’nin ziyareti umut verici

İSTANBUL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi.

Başbakan’ın ziyaretiyle ilgili K24 konuşan konuşan AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, “Biz AK Parti olarak Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri önemsiyoruz. Bizim Kürdistan Bölgesi ile tarihi, etniki ve dini İlişkilerimiz var. Oradaki her gelişme bizi de ilgilendiriyor, Kürdistan Bölgesi’nin toplumsal barış ve huzuru, ekonomik refahı bizim için de önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kurt, Kürdistan Bölgesi’nde etnik ve dini bileşenlerin birlikte huzur içinde yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“İlişkilerin gelişmesi her iki tarafın da çıkarınadır. Biz de kardeşlik hukuku çerçevesinde İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Sayın Mesrur Barzani’nin ziyareti umut vericidir.”