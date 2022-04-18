Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e 5 füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kozicki, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Füzelerden 3'ü askeri altyapı tesislerine 1'i lastik atölyesine isabet etti. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İsabet alan yerler büyük hasar gördü. Yaralılardan biri çocuk" ifadelerine yer verdi.

DOĞUDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ükenin doğusunda saldırılarını şiddetlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus ordusu Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçaklarını kullanarak Mariupol şehrine füze ve bomba saldırılarını sürdürüyor. Kharkiv şehri kuşatılmaya çalışılıyor" denildi.

Rus birliklerine ait bazı araçların üzerindeki "Z" işaretinin yerini Ukrayna bayrağı aldığı, bunun provokasyon amacıyla kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulduğu kaydedildi.