UNHCR: Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivil öldü

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-17 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 934 bin 415 kişi kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 780 bin 913), Romanya'ya (743 bin 880), Rusya'ya (522 bin 404), Macaristan'a (461 bin 539), Moldova'ya (423 bin 852), Slovakya'ya (337 bin 311 ve Belarus'a (23 bin 469) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

Öte yandan UNHCR Sözcüsü Shabia Mantoo, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

EN AZ 2 BİN 818 SİVİL YARALANDI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-17 Nisan'da en az 2 bin 72 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 818 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.