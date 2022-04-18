Erdoğan: Suriyelilerin dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

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Büyükelçilerle iftar buluşması sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu.

"2 komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek adına yoğun diplomatik gayret sergiledik” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını bir araya getirdik. Ardından İstanbul'da müzakere heyetleri bir araya geldi. Somut adımlar kat edildi. Her iki tarafından güven duyduğu ülke olarak biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her iki tarafta İstanbul'daki görüşmeleri ilerletmekten yana olduğunu belirtiyor. Sayın Zelenskiy ve Putin'le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki liderin özellikle Türkiye'de buluşmaları yönünde temennimi iletiyorum. Bu çatışmalar uzadıkça sadece kayıplar değil ekonomik maliyetler de artıyor. İki komşumuz arasında önce ateşkesin sonra kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. Barışçıl bir çözüm bulunacağına gönülden inanıyorum. Acının yıkımın ve göz yaşının daha fazla sürmesine bigane kalamayız. Bizim kültürde hayırlı işlerde acele edilmesine inanılır.”

Erdoğan, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin korunması yönünde diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulunabileceğine yürekten inanıyorum” diyerek, “İstanbul'daki görüşmelerden tarafların netice alabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız BMGK reformu çabalarımızın önemi anlaşılmış oldu. Küresel güvenlik mimarisinin geçmişin kazanımlarını korumak yerine, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde adalet ve kapsayıcılık şeklinde yeniden inşa edilmesi açıktır. Mesnetsiz iddiaların ve sığ değerlendirmelerin aksine Ukrayna bağlamındaki gelimeler NATO ve ittifak içinde Türkiye'nin önemini açıkça ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

SURİYELİ MÜLTECİLERLE İLGİLİ MESAJ

Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda güney sınırımızın hemen ötesinde rejimin bombaları ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Bu minvalde hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim olursa olsun terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz” dedi.

“ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME SÜRECİMİZİ SAMİMİYETLE SÜRDÜRÜYORUZ”

Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta istikrarın sağlanmasına öncelik veriyoruz, adil ve gerçekçi bir çözüm için çaba harcıyoruz. Komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi samimiyetle sürdürüyoruz” dedi ve şunları kaydetti:

“Balkanlarda yeni gerilimlerin önüne geçilmesi için gayret sarf ediyoruz. Ümmetin kanayan yarası olan Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs konusundaki hassasiyetimiz malumdur. Dün Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ve Sayın BM Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim."

"ABD İLE TESİS ETTİĞİMİZ STRATEJİK MEKANİZMANIN İŞLEVSEL HALE GELMESİNDEN MEMNUNUZ"

Ayrıca "ABD ile tesis ettiğimiz stratejik mekanizmanın işlevsel hale gelmesinden memnunuz. Asya girişimimiz çerçevesinde en batıdaki Asya ülkesi olarak tüm Asya kıtasıyla ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Afrika ve Latin Amerika açılımlarımız hız kesmeden devam ediyor” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmeye devam edeceğiz. Burada şu hususun altını özellikle altını çizmek istiyorum: Daha huzurlu, daha adil, daha yaşanabilir bir dünyayı ancak karşılıklı anlayış ve dayanışmayla inşa edebiliriz. Bunun için farklılıklarımız yerine ortak noktalarımıza odaklanmalı, bir arada barış içinde yaşamanın işbirliğimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Popülizmi, İslam düşmanlığını bir tarafa bırakmalı, her alanda ve seviyede adaletin gücünü hakim kılmalıyız."