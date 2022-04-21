Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 27 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 27 Covid-19 vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 1324 Covid-19 testi yapılırken, 27 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 54 kişi sağlığına kavuşurken, can kaybı görülmedi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye 4 milyon 173 bin 182 Covid-19 testi yapılırken, 438 bin 26 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 429 bin 164 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 446 kişi yaşamını yitirdi.

416 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.