Rapor: DAİŞ yeni bir taktikle sahaya iniyor

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Avrasya Araştırma’nın DAİŞ’in yeniden örgütlenmesiyle ilgili raporunda, “DAİŞ Irak’ta son bulmadı, hatta yeniden örgütlendi. Yeni bir taktikle sahaya iniyor” değerlendirmesine yer verildi.

Örgütün, Irak’taki yolsuzluk, siyasi anlaşmazlık, güvenlik ve toplumsal sorunları kullanarak halkı kendine çektiği belirtildi.

DAİŞ’in 2020’de saldırılarını stabilize ettiği, 2021 yılında ise arttırdığına yer verilen raporda, örgütün Irak’ın farklı bölgelerinde çok sayıda grup oluşturduğu ve saldırılarda uyuyan hücrelerini kullandığı vurgulandı.

Raporda, DAİŞ'in Irak'ta bir yandan düşmanı sürekli bir gerilim halinde tutma taktiği izlediği, diğer yandan yanlış bir güvenlik duygusu uyandırarak baskı ve teyakkuz halini azaltmaya ikna etmeye yönlendirdiğine işaret edildi.

DAİŞ’in Irak’taki varlığıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“DAİŞ’in Irak’ta 8 binden fazla militanı bulunuyor. Bunlardan 4 bini aktif, diğerleri uyuyan hücreler olarak faaliyet gösteriyor. Irak’ta yolsuzluk ve anlaşmazlıklar devam ederse örgütün imkanları da eylemleri de artacak.”