Erdoğan: Operasyonlar sürecek

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklama yaptı.

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alındı.

“Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız” diyen Erdoğan, “Baharın ve yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden gözünü dikenlere karşı teyakkuz halindeyiz. Fiyatları sebepsiz yükseltenlere en küçük acıma duymayacağız” ifadelerini kullandı.

BIDEN’A TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına değinen Erdoğan, “Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil. Tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifine tepki gösteren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Mesele tarihi çarpıtarak ülkesine terör örgütünü destekleyerek millete ihanete geldiğinde bakıyorsunuz, hepsi ön sırada yer alıyorlar. Biz de doğrusu bunları bu parlamento mensubu olmaya yakıştıramıyoruz. PKK'nın parlamentodaki uzantısı durumunda olan bu hainlerin her şey den önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor. Bilindiği gibi Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde çok büyük katliamlar yaşanmıştır.”

OPERASYONLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

“Türkiye'nin güvenliğini sınır dışında yürüttüğümüz operasyonlara devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu operasyonlar, hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı, kaçamayacağı duruma kadar sürecektir. Bu harekatlarımızla komşularımızın toprak bütünlüğünü korumasına katkı sağlıyoruz. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Sadece 2022 yılında son operasyonlar da dahil olmak üzere güney sınırında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bini bulmuştur. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Pençe-Kilit operasyonunun amacı da Zap Bölgesini teröristlerden tamamen temizlemektir. “

Erdoğan, “Ülkemizin her yaptığı harekat gibi son operasyon da BM sözleşmesinden komşularımızla ikili anlaşmalarımızdan tamamen uluslararası hukuka uymaktadır. Türkiye, Irak topraklarında işlenen terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe Suriye tarafında da birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Bu saldırılara şimdilik önceden belirlenen hedeflere uzun namlulu silahlarla karşılık vermemiz kimseyi aldandırmasın. Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum” diye konuştu.

Ayrıca Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.