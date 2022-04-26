Bu yıl Müslümanlar, Hristiyanlar ve Ezidiler bayramı aynı ayda kutluyor
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Müslüman, Hristiyan ve Ezidiler’in aynı ayda bayramlarını kutladığını bildirdi.
Açıklamada, Hristiyanların Paskalya Bayramını kutlamasından 5 gün sonra, geçtiğimiz hafta Ezidilerin Çarşema Sor Bayramını kutladığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, Müslümanların ise önümüzdeki hafta Ramazan Bayramını kutlayacağı ifade edildi.
Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kürdistan’ın dinler arası hoşgörü mozaiğini yansıtması amacıyla her üç dinin temsilcileriyle akşam saatlerinde bir araya geldi.
Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü önemine dair mesajlar verildi.