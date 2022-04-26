Bu yıl Müslümanlar, Hristiyanlar ve Ezidiler bayramı aynı ayda kutluyor

Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kürdistan’ın dinler arası hoşgörü mozaiğini yansıtması amacıyla her üç dinin temsilcileriyle akşam saatlerinde bir araya geldi.