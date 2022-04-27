Politika

Irak: Hol Kampı güvenliğimiz için gerçek bir tehdit kaynağı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci , “Hol Kampı Irak’ın güvenliği ve istikrarı için bir gerçek bir tehdit kaynağı” dedi.
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Hol Kampı
Hol Kampı
Irak Irak Hol Kampı tehdit

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci yaptığı açıklamada Hol Kampının Irak’ın güvenliği için güvenliği için bir tehdit olduğunu belirtti.

Kasım Areci, “DAİŞ dünyanın güvenliği için gerçek bir tehdit, bu gerçeği görmeliyiz, özellikle Hol Kampı da Irak’ın güvenliği ve istikrarı gerçek bir tehdit kaynağı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da devam eden savaşa da değinen Areci, savaşın bir an önce bitmesini ve Irak’ı etkilememsin umduğunu ifade etti.

Rojava’daki Hol Kampı Irak’a 13 kilometre uzaklıkta ve DAİŞ mensuplarının 70 bin yakınının kampta kaldığı tahmin ediliyor.

20 bin kadın ve 50 bin çocuğun yaşadığı Hol Kampı’nı 400 kişi koruyor.

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