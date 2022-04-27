Erdoğan’dan Osman Kavala açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da STK temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

“Millete ve ümmete zarar verecek ihanet seviyesine gelmedikçe kimsenin yanlışının peşinden gitmedik. Hakikate yönelen herkese bu davanın kapıları açıktır, açık kalacaktır. Rabbimiz her şeyin en doğrusunu en hayırlısını takdir eder. Ülkemizin önünde 3 Kasım seçimleri ile yeni kapılar açıldı” diyen Erdoğan, "Türkiye'nin son 20 yılı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki en büyük kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir" ifadelerini kullandı.

GEZİ DAVASI VE OSMAN KAVALA MESAJI

Önceki gün Gezi Davası'nda mahkeme, iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verdi.

Kararla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “En son bir zat ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Kızlarımızın başörtüleriyle üniversite kapılarında süründürüldüğü dönemden şimdi güvenlik güçlerimizin onları teminat altına aldığı döneme geldik” şeklinde konuştu.

Öte yandan “Dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sürecin elbette kölelikten katliama, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları vardır ama Batı medeniyeti dünyayı asıl sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle müziğiyle, sporuyla yani modern tabiriyle yumuşak güç unsurları denilen içerik üretimiyle istila etmiştir. Burada teknolojinin bizatihi kendisiyle muhteviyatın ayrımını iyi yapmak gerekiyor. İnternet, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır. Şayet içeriğini siz üretmiyor, dilini siz yönetmiyorsa kısa sürede sizi gönüllü şekilde esir alan silaha dönüşür."

Erdoğan, "Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden ırkçılığın İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyelerine ulaşmış olmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur” dedi.