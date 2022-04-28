Ekonomi

TCMB yıl sonu enflasyon tahminini ikiye katladı: Yüzde 42,8

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini bir kez daha güncelleyerek, yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunduğu raporda, savaş nedeniyle Rusya pazarındaki kaybın, Avrupa Birliği'ne artan ihracatla telafi edildiğini söyledi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi.

Şubat ayında çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler tedarik zinciri sıkıntısı ve arz kısıtlarına neden olmaktadır.

Çin'de karantina önlemlerinin genişletilmesi arz sıkıntısını derinleştiriyor. Rusya Ukrayna çatışması emtia fiyatları ve ticaret kanallarıyla riskleri artırmaktadır.

Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri önceki rapora göre aşağı yönlü güncellenmektedir.

Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklı riskler devam etmektedir."

Kavcıoğlu ayrıca, "500 TL banknot, 5 TL madeni para konusunda bir hazırlığımız yok. Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok" dedi.

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