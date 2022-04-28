‘Devrimci Gençlik’ Rojava’da yetim bir çocuğu kaçırdı

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K24’e konuşan bir kaynak, “Devrimci Gençlik üyeleri, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Berae Bin Malik okulunun önünde Colya Tarık Dedu adlı bir kız çocuğunu kaçırdı” ifadelerini kullandı.

Rojava’nın Afrin kenti nüfusuna bağlı olduğu öğrenilen 13 yaşındaki Colya Tarık Dedu, ailesiyle birlikte Halep'e taşınmış.

Söz konusu kaynak, “13 yaşındaki kızın babası şu anda hayatta değil” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Devrimci Gençlik Hareketi’nin 2022 yılının başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak için kaçırdığını bildirmişti.

Kaçırılan çocukların isim ve yaşlarına yer verilen açıklamada “Kaçırılan çocukların akıbetleri bilinmiyor” denilmişti.

Uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınması yasak.

Aileler, çocuklarının silah altına alınmasından Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) sorumlu tutarken, uluslararası yasalara uyulmasını talep ediyor.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

DSG Haziran 2019’da BM’nin 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye imza atmasına rağmen çocukların silah altına alınması devam ediyor.