Sağlık

Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 2 bin 256 vaka

Türkiye'de son 24 saate 2 bin 256 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.
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türkiye yeni tip coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 2 bin 256 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saate 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 193 oldu. 

Son 24 saatte 135 bin 253 Covid-19 testi yapıldı.

Günlük vaka sayısı dün 2 bin 479, vefat sayısı ise 16 olmuştu.

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