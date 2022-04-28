Türkiye’de Covid-19: Son 24 saatte 2 bin 256 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 2 bin 256 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saate 2 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 11 bin 193 oldu.

Son 24 saatte 135 bin 253 Covid-19 testi yapıldı.

Günlük vaka sayısı dün 2 bin 479, vefat sayısı ise 16 olmuştu.