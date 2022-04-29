İran güçleri ateş açtı: 3 Kürt kolber yaralandı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, Kirmaşan kentine bağlı Newsud bölgesi Kürt kolberlere ateş açıldı.

İran güçlerinin açtığı ateş sonucu Habib Muhammed, Emin Veysi ve Namdar Ahmedi adlı 3 Kürt kolberin yaralandığı kaydedildi.

Hengaw’ın verilerine göre 2021 yılında en az 52 kolber hayatını kaybetti, 163’ü de yaralandı.

Diğer yandan İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.