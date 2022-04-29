Politika

İran güçleri ateş açtı: 3 Kürt kolber yaralandı

İran güçlerinin Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan kentine bağlı Newsud bölgesi sınırında açtığı ateş sonucu 3 Kürt kolberin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan İran güçleri kolberler saldırı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, Kirmaşan kentine bağlı Newsud bölgesi Kürt kolberlere ateş açıldı.

İran güçlerinin açtığı ateş sonucu Habib Muhammed, Emin Veysi ve Namdar Ahmedi adlı 3 Kürt kolberin yaralandığı kaydedildi.

Hengaw’ın verilerine göre 2021 yılında en az 52 kolber hayatını kaybetti, 163’ü de yaralandı.

Diğer yandan İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv