Irak’ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu üsse roket saldırısı

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Irak’ın Anbar vilayetinde Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne 4 Grad roketi atıldı.

Dün Irak’ın orta ve güney vilayetlerinde Şii milislerin düzenlediği Dünya Kudüs Günü etkinliklerinde “Amerika’ya ölüm”, “İsrail’e ölüm” sloganları atılmıştı.

Ayn el- Esed Üssü’nde ABD’li danışman güçlerin yanı sıra yabancı güçler konuşlu bulunuyor.

IRak güçlerine de söz konusu Ayn el-Esed’de eğitim veriliyor.

Daha önce de aynı üs, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını almak üzere balistik füzelerle vurulmuştu.