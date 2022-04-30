Irak’ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu üsse roket saldırısı
HABER MERKEZİ
Irak’ın Anbar vilayetinde Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne 4 Grad roketi atıldı.
Dün Irak’ın orta ve güney vilayetlerinde Şii milislerin düzenlediği Dünya Kudüs Günü etkinliklerinde “Amerika’ya ölüm”, “İsrail’e ölüm” sloganları atılmıştı.
Ayn el- Esed Üssü’nde ABD’li danışman güçlerin yanı sıra yabancı güçler konuşlu bulunuyor.
IRak güçlerine de söz konusu Ayn el-Esed’de eğitim veriliyor.
Daha önce de aynı üs, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını almak üzere balistik füzelerle vurulmuştu.