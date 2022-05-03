Milley: Büyük güçler arasında çatışma potansiyeli artıyor

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongredeki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın Ukrayna saldırısının Avrupa’nın yanı sıra dünyanın barış ve güvenliğine en büyük tehdit olduğunu kaydeden Milley, ABD ordusunun hem geleceğe hazırlanması hem de modern teçhizatlara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Milley, “Bunu yapmazsak, gelecek nesillerin güvenliğini riske atmış oluruz” dedi.

Diğer yandan küresel güçler arasındaki dengelere dikkat çeken ABD Genelkurmay Başkanı, “Büyük güçler arasındaki uluslararası çatışma potansiyeli azalmak yerine artıyor” şeklinde konuştu.