Politika

ABD: Esad rejimi ilişkileri yumuşatma hakkını kazanmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Arap ülkelerinin Suriye'de Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye başlamasına ilişkin "Esad rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz" dedi.
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ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield
ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield
dünya ABD BM BMGK Thomas Greenfield Suriye Esad rejimi

HABER MERKEZİ

ABD, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) mayıs ayı dönem başkanlığını devraldı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Thomas Greenfield, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında BMGK'nın mayıs dönem başkanı olarak ABD'nin önceliklerini açıkladı ve gündemi değerlendirdi.

Arap ülkelerinin Suriye'de rejim ile ilişkileri normalleştirme süreci ve ABD'nin pozisyonu sorulan Greenfield, "Esad rejiminin ilişkileri yumuşatma hakkını kazandığını düşünmüyoruz. Hâlâ kendi insanlarını rehin tutuyor ve insan hakları ihlalleri işlemeye devam ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'YA UKRAYNA KONUSUNDA BASKI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın BM'de yalnızlaştırıldığını söyleyen Thomas Greenfield, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda ise Rusya'ya baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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