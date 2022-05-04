Sağlık

Araştırma: Covid-19 beyni 20 yıl yaşlandırıyor, IQ’yu düşürüyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre yeni tip coronavirüsü (Covid-19) ağır atlatanların beyni 20 yıl yaşlanıyor ve IQ'ları da en az 10 puan azalıyor.
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dünya araştırma Covid-19 Beyin IQ

HABER MERKEZİ

Cambridge’teki Addenbrooke’s Hospital’da yapılan bir araştırma, Covid-19'u ağır geçiren kişilerin zihin aktivitelerinde kayıp meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 koronavirüs hastasını inceleyen bilim insanları, hastalığı ağır geçirenlerin beyinlerinin yaklaşık 20 yıl yaşlandığını ve bunun da 10 IQ puanı azalma anlamına geldiğini aktardı.

Covid-19'u yenmeyi başaranlara neden-sonuç ve problem çözme ile ilgili testler yapan bilim insanları hastalığı ağır atlatanların 'zihinsel keskinliğinin' azaldığını tespit etti.

Araştırmada yer alan Imperial College London’da görevli Profesör Adam Hampshire, “İngiltere’de yaklaşık 40 bin kişi yoğun bakımda Covid-19’u atlattı ve bazıları da hastaneye kaldırılmasa da hastalığı ağır geçirdi. Zihin sağlığı sorunları devam ediyor ve bu konuya dikkatli bir şekilde eğilmeliyiz” dedi.

Bilim insanları, hastalar üzerinde yapılan araştırmada özellikle coronavirüsü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi.

Uzmanlar, dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.

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