Toz fırtınası Süleymaniye'yi etkisi altına aldı

SÜLEYMANİYE (K24)

Sabah saatlerinden itibaren Süleymaniye başta olmak üzere pek çok yerde toz fırtınası etkili oldu.

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan toz fırtınası nedeniyle vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

Kentte görüş mesafesi azaldı.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmama konusunda da uyarıda bulunan Sağlık Müdürlüğü, düzenli olarak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.