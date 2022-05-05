Yaşam

Toz fırtınası Süleymaniye'yi etkisi altına aldı

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan toz fırtınası nedeniyle vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve maske kullanmaları konusunda uyardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Süleymaniye Toz fırtınası

SÜLEYMANİYE (K24)

Sabah saatlerinden itibaren Süleymaniye başta olmak üzere pek çok yerde toz fırtınası etkili oldu.

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan toz fırtınası nedeniyle vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

Kentte görüş mesafesi azaldı.

Zorunlu olmadıkça evden çıkmama konusunda da uyarıda bulunan Sağlık Müdürlüğü, düzenli olarak su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv