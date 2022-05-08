DAİŞ’in döşediği mayın patladı: Bir çoban hayatını kaybetti

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Selahaddin Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Ayin el- Dibis köyü yakınında, daha önce terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın buradan geçen çobanın üzerine basmasıyla patladığı ifade edildi.

Patlamada çobanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor