Politika

DAİŞ’in döşediği mayın patladı: Bir çoban hayatını kaybetti

Irak'ın Selahaddin vilayetinin güneyindeki Makhul nahiyesi yakınlarında terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından daha önce yola döşenen mayının patlaması sonucu bir çobanın hayatını kayebttiği bildirildi.
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Irak Irak Selahaddin vilayeti DAİŞ mayın patalama

HABER MERKEZİ

Selahaddin Polis Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Ayin el- Dibis köyü yakınında, daha önce terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın buradan geçen çobanın üzerine basmasıyla patladığı ifade edildi.

Patlamada çobanın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaydan sonra bölgede operasyon başlatıldığı aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor

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