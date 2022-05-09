Ukrayna: Rusya 25 bin 650 asker, bin 145 tankını kaybetti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-9 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 650 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1145 tank, 2 bin 764 zırhlı araç, 513 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1970 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 377 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

ZELENSKIY: ÇOK NAMLULU ROKETATARLARA İHTİYACIMIZ VAR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarından sivillerin korunması için çok namlulu roketatarlara ihtiyaçlarının olduğu açıklamasında bulundu.

Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde konuşan Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirterek, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır.”