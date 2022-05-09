Erdoğan: Ülkemize sığınan Suriyelilere sonuna kadar sahip çıkacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Gündeme yönelik açıklamalar yapan Erdoğan, "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" dedi.

"Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız.

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kimi muhalefet aktörleriyle mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemli. Ülkemizin üretim, istihdam, ihracat, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum.

Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımızı benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı.

Fabrikalarımızın çoğu zaman 3 vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatı her ay rekorlar kırarak yükseliyor.

Nisan ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. 20 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz."