‘DAİŞ 2017’den beri ilk kez açıkça sahaya indi’

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Palmira’ya bağlı medya kaynakları, 2017’de yenilen terör örgütü DAİŞ mensuplarının o günden bu yana ilk kez görüntülendiğini ve halkın korkuya kapıldığını aktardı.

Medya kaynakları, DAİŞ’lilerin Palmira’da iki araba ve çok sayıda motosikletle siyah bayraklarını kaldırmış halde göründüklerini söyledi.

DAİŞ mensupları arasında İran destekli milislere yakın kişilerin de olduğu kaydedilirken, siyasi gözlemciler bunun büyük bir tehlike barındırdığına dikkat çekti.

Siyasi gözlemcilerden Casim Muhammed, DAİŞ mensuplarının ortaya çıkışının Ukrayna’daki savaşla ilgili olduğunu belirterek, “DAİŞ’in ortaya çıkışı, onların hala var oldukları anlamına geliyor. ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki rolü şu anda zayıf” dedi.

Terör örgütü mensuplarının ayrıca 2 Şubat’ta ABD’nin düzenlediği hava operasyonunda El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin kontrolündeki Suriye’nin İdlib kentine bağlı Atme köyünde DAİŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi suikastında rol oynayanlara karşı intikam hazırlığında olduğu ifade edildi.

Palmira Suriye’nin tarihi kentlerinden biri. Şehir, 2015’te terör örgütü DAİŞ’in kontrolündeydi. O günden bu yana Şam ordusuyla çeşitli çatışmaların üssü oldu.