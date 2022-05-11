Politika

AB’den Batı Balkan ülkelerine Rusya uyarısı

Borrell, AB'nin Batı Balkanlar'ı arka bahçesi olarak değil coğrafyasının bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, “Rusya'nın dezenformasyon olsun, siber saldırılar olsun bölgedeki yıkıcı eylemlerine karşı birlikte hareket etmeliyiz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
avrupa AB Josep Borrell Batı Balkanlar Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

Borrell'in ev sahipliğindeki gayriresmi akşam yemeğine Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik katıldı.

Borrell, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, AB'nin her yıl geleneksel şekilde 6 ülkenin liderini bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgesel ve küresel etkilerini değerlendireceklerini aktaran Borrell, "Rusya, bizim ve bölgenin kırılganlıklarını kullanmak istiyor. Rusya'nın bunları kullanmasına izin vermemek için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Borrell, AB'nin Batı Balkanlar'ı arka bahçesi olarak değil coğrafyasının bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, "Rusya'nın dezenformasyon olsun, siber saldırılar olsun bölgedeki yıkıcı eylemlerine karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın çoğunun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına AB'nin verdiği karşılıkta ilk günden beri aynı safta yer almasından memnuniyet duyuyorum. Diğerlerine de aynısını yapma çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

16 Mayıs'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Batı Balkanlar konusunun detaylıca ele alınacağını belirten Borrell, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarını da toplantıya davet edeceğini bildirdi.

Borrell, Bosna Hersek'e de değinerek, ülkenin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik tehditlere "hiçbir şekilde yer olmadığını" vurguladı.

Yüksek Temsilci Borrell, bu konuda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik'e açık mesaj verdiğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv